Francia, mai così tanti detenuti: a luglio sono oltre 74mila

La Francia ha raggiunto il picco di detenuti.

Secondo i dati di luglio, infatti, nel Paese ci sono 74.513 persone dietro le sbarre. A inizio mese Parigi era stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio per il sovraffollamento carcerario. Per la prima volta è stata superata la soglia dei 74mila detenuti, dopo che negli ultimi mesi il numero era sempre stato in crescita.