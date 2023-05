Francia, Macron riceve Elon Musk all'Eliseo

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve all'Eliseo il capo di Tesla e Space X, nonché principale azionista di Twitter, Elon Musk.

Al centro dell'incontro, precisa la presidenza francese, "l'attrattività della Francia e delle sue industrie". Nel pomeriggio, il capo dello Stato riceverà poi oltre 200 manager e imprenditori internazionali alla reggia di Versailles, nell'ambito del summit "Choose France" volto ad attrarre investimenti stranieri in Francia. Per l'edizione di quest'anno, sono già stati annunciati investimenti record per 13 miliardi di euro.