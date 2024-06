Francia, Macron dopo la sconfitta alle europee scioglie parlamento e convoca le elezioni | Le Pen esulta: "Siamo pronti a governare"

Il presidente Macron ha riconosciuto che "questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa". "Francesi, oggi dovevate votare per queste elezioni europee. La lezione principale è chiara: questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l`Europa", ha dichiarato il presidente francese aggiungendo che "in Francia i rappresentanti dell'estrema destra raggiungono il 40% dei voti espressi. È una situazione che non riesco a risolvere".