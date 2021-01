Francia, inchiesta su scomparsa di studentessa senegalese Diary Sow

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sulla "preoccupante scomparsa" della studentessa senegalese Diary Sow. La 20enne, descritta come "la miglior studentessa senegalese in Francia", vincitrice di vari premi accademici, è scomparsa il 4 gennaio. Sow non è ritornata a scuola dopo le vacanze di Natale, causando preoccupazione in Senegal e Francia.