Francia, già riprese le vaccinazioni con AstraZeneca 

Ansa

Subito dopo la conclusione della conferenza stampa dell'Ema, nella quale l'autorità europea ha dato nuovamente il via libera all'utilizzo del vaccino AstraZeneca, in Francia sono riprese le somministrazioni del siero dell'azienda anglo-svedese. Gli ambulatori dei medici di base che avevano bloccato le liste hanno infatti richiamato i pazienti e anche le farmacie hanno ripreso a vaccinare i pazienti in lista con AstraZeneca.