Francia, aumenta il numero di giovani con precedenti a cui sarà proposto un "percorso militare"

Si è svolta davanti all’Arco della Pace di Milano la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 44 allievi - 15 donne e 29 uomini - del corso “FERRARI III” della Scuola Militare “Teulié”. L'atto solenne è avvenuto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’armata Pietro Serino, e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha ricordato, il "momento solenne per tutti voi, ma al contempo di grande tensione internazionale".

Guerini ha aggiunto che "la reazione della NATO e dei Paesi UE all'aggressione russa dell'Ucraina è stata forte e unanime. Una reazione di solidarietà e di amore per la libertà che riflette i valori custoditi dalla famiglia Difesa, di cui entrate a far parte. Anche per questo, cari Allievi, provo una speciale emozione a essere qui con voi".

Poi si è rivolto direttamente agli allievi: "La formazione che riceverete alla Teulié, vi consentirà di acquisire conoscenza ed esperienza. Maturerete inossidabili amicizie. Maturerete la consapevolezza di chi non avrà timore a porsi costantemente in gioco nella società, sia nell’ambito militare sia nell’ambito civile. Vi preparerete a essere, come coloro che vi hanno preceduto, cittadini con le stellette: una responsabilità, che è anche un onore".