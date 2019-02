Francia, giovane migrante muore assiderato varcando il confine

Un migrante di circa 20 anni è morto all'ospedale di Briançon, in Francia, dopo essere stato soccorso sulla strada del Monginevro (che collega Piemonte e Alta Savoia) perché trovato in grave stato di ipotermia. La Procura francese di Gap ha aperto un fascicolo per "omicidio involontario". A notare il giovane in strada, secondo quanto riferito dalla stampa locale transalpina, sarebbe stato un camionista.