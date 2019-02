Francia, gilet gialli ancora in piazza: scontri a Strasburgo

E' il 12esimo sabato di proteste dei gilet gialli in Francia. A Strasburgo, dove si sono radunati centinaia di manifestanti, si sono verificati momenti di tensioni con lancio di lacrimogeni da parte della polizia. A Valence 14 persone sono stati interrogati e messe in stato di fermo, fa sapere la prefettura che ha anche "effettuato sequestri d'armi e di oggetti come mazze da baseball, asce, taglierini, maschere a gas".