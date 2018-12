Francia: estradato da Gibuti Cherif, mente attentato a Charlie Hebdo

E' stato estradato in Francia Peter Cherif, il jihadista francese ritenuto la "mente" della strage di Charlie Hebdo del gennaio 2015. Cherif era stato arrestato a Gibuti il 16 dicembre. Arrivato a Parigi con un volo Air France, ammanettato e scortato dagli 007, il 36enne adesso è in stato di fermo in una struttura di massima sicurezza, ha annunciato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner.