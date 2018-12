Francia, è caccia al killer del mercatino di Natale di Strasburgo

Identificata una delle tre vittime: si tratta di un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Lo riporta Le Figaro.



Massima allerta - Il prefetto del Basso Reno ha emesso un divieto di raduno e manifestazione in tutto il territorio di Strasburgo "fino a nuovo ordine". La città sarà pattugliata dalle forze dell'ordine: polizia nazionale, forze mobili e militari.



La ricostruzione dell'attentato - "A partire dalle 19:50" il killer ha aperto il fuoco "seminando il terrore" in "tre punti" di Strasburgo, ha spiegato il ministro Castaner, ricostruendo gli eventi. "Tra le 20:20 e le 21", l'attentatore ha avuto per due volte uno scambio di colpi d'arma da fuoco con le forze di sicurezza, prima di fuggire". Secondo una fonte della polizia, durante questo scambio, sarebbe rimasto ferito da una pattuglia di soldati dell'Operazione Sentinella. "Abbiamo sentito diversi spari, forse tre, e abbiamo visto diverse persone correre, uno di loro è caduto, non so se perché inciampato o colpito", ha raccontato un testimone dal suo appartamento.



Caccia all'uomo, blitz fallito. In casa trovato materiale esplosivo - Il centro di Strasburgo è stato immeditamente chiuso dalla polizia, ma il 29enne è riuscito comunque a scappare, forse su un taxi. Dopo qualche ora lo hanno individuato in un quartiere di periferia, Neudorf, dove in un primo momento sembrava si fosse asserragliato in un immobile. Ma il blitz della polizia è fallito e le ricerche continuano. A quanto pare l'attentatore non avrebbe agito da solo e in centro si continua a cercare anche un secondo sospetto.



A casa del 29enne le autorità francesi hanno trovato del materiale esplosivo. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione dell'abitazione poche ore prima dell'attacco. Le forze dell'ordine, ha detto Morisse senza fornire ulteriori dettagli, erano andate nella casa per arrestare l'uomo.



Killer radicalizzato - Il presunto killer, identificato, era finito già in carcere in passato per aggressione. In seguito era stato segnalato come elemento "radicalizzato" e come minaccia per la sicurezza nazionale. Si chiama Cherif Chekatt, 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo. Per prenderlo la polizia ha messo in piedi una caccia all'uomo imponente.