Francia, drogò per 10 anni la moglie per farla stuprare: "Gisèle non se lo meritava"

Dominique Pelicot è tornato come imputato in aula dopo una settimana in cui era stato assente per motivi di salute. Era stato male per un calcolo renale e un'infezione con complicazioni alla prostata. Ma è arrivato il via libera dei medici alla sua presenza in aula, anche se con interrogatori distanziati. Nei prossimi giorni dovrebbe ancora deporre davanti ai giudici in questo processo cominciato all'inizio del mese e previsto fino a metà dicembre.