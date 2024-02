Francia, diritto all'aborto entra in Costituzione: via libera dal Senato

In Francia il Senato ha dato l'ok all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione.

Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di centristi e senatori di destra. Il via libera al diritto all'aborto è arrivato senza alcuna modifica al testo approvato dall'Assemblée Nationale. Non ci sarà quindi nessun nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso la settimana prossima.