Francia, svolta nel giallo di Emile: trovate le ossa del bimbo di due anni scomparso a luglio

Emile Soleil , due anni, si era volatilizzato dalla casa dei nonni nei pressi di Haut-Vernet, nell'Alta Provenza. A un nulla di fatto avevano portato le ricerche condotte per settimane , fino alla scoperta casuale, nei giorni scorsi, di un uomo impegnato in un trekking, che ha rinvenuto alcune ossa poco lontano dal luogo della sparizione del bimbo. E i risultati delle analisi effettuate dagli esperti dell'Istituto di ricerca criminale della gendarmeria nazionale hanno ora fugato ogni dubbio: quel che resta del corpicino è di Emile.

Di lui si erano perse le tracce a luglio, otto mesi fa, in Francia.

L'annuncio ufficiale è stato dato alla famiglia e alla stampa nella domenica di Pasqua dalla procura di Aix- en-Provence. "Il 30 marzo 2024, la gendarmeria nazionale è stata informata del ritrovamento di ossa nei pressi della frazione Vernet", si legge. Le analisi genetiche hanno permesso di affermare con certezza che le ossa appartenessero al piccolo Emile. E si resta in attesa di ulteriori approfondimenti, che consentiranno di ottenere maggiori informazioni su modi e tempi del decesso.

Sul posto del ritrovamento delle ossa del bambino, intanto, sono in corso ulteriori perquisizioni da parte delle forze dell'ordine, dal momento che si è parlato di "resti incompleti", perché il corpo del piccolo non sarebbe stato rinvenuto integro. Tra le ipotesi, potrebbe essere stato vittima di predatori o anche di agenti atmosferici.

Le Parisien ha rivelato alcuni dettagli: le ossa di Emile, cranio compreso, si trovavano a due chilometri e mezzo in linea d'aria dal punto della sua scomparsa, Le Haute Vernet, ma piuttosto in basso, in un anfratto appena accessibile a un bambino di due anni.

Emile Soleil era scomparso sabato 8 luglio da Vernet, sfuggendo alla vigilanza dei nonni materni con i quali trascorreva le vacanze estive. L'ultima volta, il bambino era stato visto giocare nel giardino della loro casa. Massiccia era stata la mobilitazione in quei giorni per riportarlo a casa, ma le ricerche non avevano portato alcun risultato. Fino alla notizia ufficiale del giorno di Pasqua.