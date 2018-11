Francia, auto piomba su un blocco dei "gilet gialli": morta una manifestante

Una manifestante dei cosiddetti "gilet gialli" è stata investita e uccisa da un'auto nella zona della Savoia. Lo annuncia il ministro degli Interni Christophe Castaner. Alla guida dell'auto una donna che stava portando sua figlia in ospedale. La donna è stata presa dal panico quando i manifestanti hanno iniziato a sbattere contro la sua auto. Ora è sotto shock e in stato di fermo.

Altri incidenti sono avvenuti nel nord, con qualche ferito leggero. Sulla tangenziale di Besancon, nell'est, un automobilista esasperato dal blocco stradale ha fatto inversione di marcia provocando un incidente con due feriti.



I "gilet gialli" sono un movimento orizzontale che si è organizzato sulle reti sociali per mobilitarsi indossando un gilet giallo e bloccando la circolazione contro un aumento del prezzo del diesel e della benzina, deciso dal governo per diminuire le emissioni di Co2. Il governo francese ha detto che avrebbe garantito la libertà ai "Gilet gialli" di manifestare domani in tutta la Francia contro l'aumento dei prezzi dei carburanti, pur avvertendo che bloccare un Paese" non è "evidentemente accettabile".