Francia blindata per l'anniversario della rivoluzione, schierati 45mila agenti

È una Francia blindata quella che festeggia il 14 luglio, anniversario del momento clou della rivoluzione del 1789, la presa della Bastiglia.

Dopo le rivolte scoppiate per la morte del 17enne ucciso da un agente il 27 giugno a Nanterre, dalla sera di giovedì è scattato un dispositivo di sicurezza "eccezionale" per scongiurare una nuova ondata di violenze, con 45mila agenti schierati. Il presidente Emmanuel Macron ha promesso di agire "con la più grande determinazione" in caso di scontri.