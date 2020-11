Francia, aggressioni in strada a Cholet: due morti e un ferito 

Afp

Doppia aggressione nel pomeriggio a Cholet, nell'ovest della Francia. Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in modo grave. Arrestato l'autore delle aggressioni, armato di un coltello, secondo il procuratore della Repubblica di Angers, Eric Bouillard: è un 35enne con precedenti penali per reati comuni che viveva vicino alle vittime. Secondo gli inquirenti non ci sono legami con il terrorismo.