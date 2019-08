Francia, accoltellamenti a Lione: un morto e nove feriti | Fermato un aggressore, l'altro è in fuga

E' di un morto e almeno nove feriti, di cui tre in condizioni gravissime, il bilancio di un'aggressione compiuta con armi da taglio a Villeurbanne , alla periferia di Lione. Secondo i testimoni ascoltati dalle forze dell'ordine, gli aggressori erano in due, armati di coltello e di spiedo da cucina : uno è originario dell'Afghanistan. La polizia ha fermato uno degli attentatori, mentre l'altro è ancora in fuga. La vittima aveva 19 anni.

Le autorità privilegiano la pista criminale, anche se la Procura antiterrorismo "resta in osservazione". Gli inquirenti propendono per un autore solitario delle aggressioni, contrariamente a quella della presenza di un complice, come era sembrato in un primo momento.



L'episodio è avvenuto poco prima delle 17 nei pressi della stazione della metropolitana Laurent-Bonnevay. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei reparti speciali.