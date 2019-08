Francia, accoltellamenti a Lione: un morto e nove feriti | Fermato un aggressore, l'altro è in fuga

E' di un morto e almeno nove feriti, di cui tre in condizioni gravissime, il bilancio di un'aggressione compiuta con armi da taglio a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Secondo i testimoni ascoltati dalle forze dell'ordine, gli aggressori erano in due, armati di coltello e di spiedo da cucina: uno è originario dell'Afghanistan. La polizia ha fermato uno degli attentatori, mentre l'altro è ancora in fuga. La vittima aveva 19 anni.