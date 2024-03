La Francia approva l'introduzione del diritto all'aborto in Costituzione | Macron: "Messaggio universale"

La Francia è il primo Paese che decide di inserire l'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Carta fondamentale. L'esito della votazione, che segue il voto dell'Assemblea di gennaio e quello del Senato della settimana scorsa , è passato tra gli applausi. Contemporaneamente, sulla place du Trocadéro a Parigi, dove erano riunite migliaia di persone davanti a un maxischermo collegato in diretta con Versailles, è esplosa la gioia. "Un messaggio universale", ha commentato il presidente Emmanuel Macron. La Tour Eiffel si è illuminata per celebrare l'evento, con la scritta sulla torre: "Mon corps, mon choix" (letteralmente: "mio il corpo, la mia scelta").

Tgcom24

Leggi Anche Usa, donna incinta costretta a lasciare il Texas per poter abortire

Macron: "Messaggio universale" "Fierezza francese, messaggio universale". Lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando su X il via libera del Parlamento. Macron ha poi dato appuntamento ai cittadini per l'8 marzo, per la Festa internazionale dei diritti della donna, alle ore dodici in Place Vendome a Parigi, per celebrare "insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella costituzione con la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico", dinanzi al ministero della Giustizia.

Cosa succede negli altri Paesi europei Il ministro francese per l'uguaglianza di genere, Aurore Bergé, ha recentemente espresso la speranza che la misura adottata in Francia ispiri anche altri Paesi dell'Europa. Al momento le condizioni per l'accesso all'aborto cambiano molto tra Stati europei, alcuni lo hanno inasprito mentre altri lo hanno esteso. Si passa dal divieto quasi totale in Polonia o Malta, alla Spagna dove è prevista la possibilità per le 16enni di abortire senza bisogno del consenso dei genitori.