Francia, 12enne ebrea denuncia stupro per antisemitismo: tre arresti

Una ragazzina di 12 anni ha denunciato di essere stata stuprata perché ebrea. E' successo in Francia, alla periferia di Parigi. Secondo quanto scrive il quotidiano Le Parisien, la ragazzina, accompagnata dai genitori, ha denunciato al commissariato di Courbevoie, alla banlieue della Capitale, di essere stata violentata. Ha raccontato che si trovava con un amico quando 3 coetanei, fra i quali il suo ex ragazzo, anche lui di 12 anni, l'avrebbero portata in un hangar abbandonato per poi picchiarla e insultarla a causa della sua religione. La vittima sarebbe stata poi stuprata. I tre presunti aggressori sono stati arrestati: hanno tra i 12 e i 14 anni.