La "Pietà di Gaza" vince il World Press Photo 2024

Mohamed Salem, che è un fotografo palestinese della Reuters, ha descritto l'immagine come un "momento forte e triste che riassume il senso più ampio di ciò che stava accadendo nella Striscia di Gaza". Pur non mostrando i visi dei due soggetti ricorda moltissimo il capolavoro di Michelangelo per la sua plastica drammaticità. Un'immagine in due dimensioni che, secondo molti osservatori, potrebbe diventare una statua, un monumento in grado di rappresentare questa tragica guerra.

I vincitori delle altre categorie

Per quanto riguarda le altre categorie annunciate oggi: la sudafricana Lee-Ann Olwage ha vinto il premio "Photo Story of the Year" per la serie "Valim-babena" pubblicata sulla rivista GEO; il fotografo Alejandro Cegarra inoltre, originario del Venezuela e migrato in Messico nel 2017, ha vinto il premio per il progetto a lungo termine con "The Two Walls", pubblicato dal New York Times e da Bloomberg; l'ucraina Julia Kochetova ha vinto il premio Open Format per "War Is Personal"; Associated Press ha vinto il premio Open Format nella categoria Africa regionale con la storia multimediale "Adrift" dei giornalisti Renata Brito e Felipe Dana; ed Ebrahim Noroozi di Associated Press ha vinto il premio Asia Stories per la serie "Afghanistan on the Edge", che documenta il Paese da quando i talebani hanno preso il potere nell'agosto 2021.