Usa, vota per posta a 102 anni indossando uno scafandro anti-contagio: "Democrazia in gioco"

Ha sempre imbucato la sua scheda al seggio dal 1940, anno in cui fu eletto Franklin Delano Roosvelt. E anche per le elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre Beatrice Lumpkin - professoressa di matematica in pensione - ha fatto la sua parte, in un modo del tutto inedito: con addosso una tuta ignifuga fabbricata appositamente dal nipote per proteggerla dal Coronavirus ha consegnato la scheda nella buca delle lettere, a Chicago. "È l'elezione più importante della mia vita, il futuro della democrazia è in gioco", ha raccontato la tenace nonnina ai microfoni di CBS Radio. Quando è nata, nel 1918, le donne americane non potevano votare: avrebbero cominciato due anni dopo, con l'entrata in vigore del 19esimo emendamento. Per tutta la vita la signora Lumpkin si è impegnata in battaglie sindacali e proprio gli amici del Chicago Teachers Union Local 1 l'hanno accompagnata davanti alla cassetta postale, immortalando il momento.