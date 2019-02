Il presidente Donald Trump torna ad attaccare i media statunitensi. Con un tweet si scaglia contro il New York Times. "Le loro inchieste sono false. Sono i nemici del popolo". Non è la prima volta che il tycoon chiama gli organi di stampa "enemy of the people", già nel settembre 2017, sempre via twitter aveva rivolto le stesse accuse a Nyt, Cnn, Nbc, Abc e Cbs.