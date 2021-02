Tyler Reks, ex star del wrestling, annuncia: "Sono diventata donna"

Un cambiamento a dir poco radicale: è quello che ha portato Tyler Reks, 42enne ex stella della lotta libera americana, a diventare Gabbi Tuft. A svelare il cambiamento di sesso è stata la stessa Gabbi su Instagram dove ha postato una foto in cui mostra il "prima" e il "dopo". "Questa è la parte di me che è rimasta nell’ombra, quella spaventata di ciò che il mondo avrebbe potuto pensare, spaventata di ciò che la mia famiglia, i miei amici, i follower avrebbero detto o fatto - ha scritto Gabbi nella foto che accompagna il post -. Ora posso dire con sicurezza che mi amo per quello che sono".