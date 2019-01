Turchia, il villaggio incantato rischia l abbandono: disabitate le 732 ville da fiaba

Quella che doveva essere una valle fatata, oggi rischia di essere una valle fantasma. Perché il complesso di 732 ville che dovevano ricordare i castelli incantati in stile Disneyland sono rimaste disabitate e il complesso turistico, che prevede anche un centro commerciale, è tuttora sospeso. Siamo in Turchia, ai piedi delle colline di Mudurnu nella provincia di Bolu. La recessione economica nel Paese ha bloccato per mesi il progetto Burj al Babas da 200 milioni di dollari, dopo che numerosi investitori del Golfo si sono ritirati dall'acquisto di 351 ville, ciascuna del valore di circa mezzo milione di dollari. Le attività della compagnia responsabile della costruzione, il gruppo Sarot, sono quindi state bloccate. Dopo mesi di trattative, ora, pare però che il progetto possa ripartire. I costruttori si dicono convinti che per coprire i debiti basterà vendere la metà delle ville.