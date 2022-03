14 marzo 2022 17:14

Russia, il costo del pane alle stelle: ora a Mosca si compra a rate | La foto shock

E' una foto che circola sui social network che sta facendo molto discutere. Un filone di pane "industriale" sul banco di un supermercato venduto a 143,75 rubli, circa un euro e 9 centesimi (rispetto al cambio nel momento in cui scriviamo). Ma è la seconda parte del cartello a destare scalpore: "Pagamento a rate in 12 mesi senza interessi" a 11,99 rubli. Non è un televisore, un elettrodomestico o un videogame ma normalissimo pane. All'inizio del mese lo stesso veniva venduto mediamente a 30 rubli. In due settimane oltre il 370% di aumento, una inflazione devastante causata ovviamente dalle sanzioni mondiali contro Putin. Abbiamo provato a indagare se si tratta di una foto vera. Una ragazza che abita a Mosca, contattata tramite Telegram ci ha confermato: "Sì, è tutto vero. E' un dramma, i nostri stipendi sono rovinati, tra un po' potremo permetterci solo un po' di cibo e la casa. Anche i costi delle medicine sono triplicati".