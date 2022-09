09 settembre 2022 07:00

Regina Elisabetta, la sovrana che conobbe cinque Pontefici

L'ultima stretta di mano tra un Papa e la regina Elisabetta II è avvenuta il 3 aprile 2014, quando Papa Francesco l'ha ricevuta in Vaticano, insieme al principe Filippo, per una conversazione privata. Bergoglio è stato il quarto Pontefice incontrato dalla regina Elisabetta II: il quinto se si considera anche l'udienza con Pio XII nel 1951 a Roma quando la sovrana non era ancora sul trono. Nelle tre precedenti visite a Roma in veste di regina, Elisabetta II, che era anche capo della Chiesa d'Inghilterra, aveva sempre incontratonel 1961 Giovanni XXIII e nel 1980 e nel 2000 Giovanni Paolo II. Con Benedetto XVI, invece, c'era stato l'incontro a Edimburgo il 16 settembre 2010 durante il viaggio del Pontefice nel Regno Unito.