15 agosto 2023 09:51

Quattro surfisti australiani ritrovati dopo 38 ore nell'oceano sulle tavole da surf

Elliot Foote, la sua fidanzata Steph Weiss e gli amici Jordan Short e Will Teagle sono stati sorpresi dal maltempo al largo della remota isola al largo di Sumatra settentrionale dove si erano recati in barca. Per tre giorni le loro famiglie hanno temuto il peggio.