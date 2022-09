01 settembre 2022 16:26

Putin rende omaggio alla salma di Gorbaciov

Il presidente russo Vladimr Putin si è recato stamane a rendere omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov in una camera ardente allestita presso la Clinica ospedaliera centrale a Mosca, dove l'ultimo leader sovietico è morto martedì sera. In un video diffuso dall'agenzia Ria Novosti si vede Putin deporre un mazzo di fiori rossi accanto alla bara aperta e intrattenersi per alcuni momenti in raccoglimento. Putin si fa poi il segno della croce e si inchina verso la salma, prima di lasciare la sala.