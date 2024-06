Papa Francesco in Puglia per il G7 scherza con Meloni: "Sono ancora vivo"

"Ancora vivo". Risponde così Papa Francesco al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo ha accolto al suo arrivo a Borgo Egnazia, in Puglia, per partecipare al G7. "Ancora vivi", replica la premier. "Siamo in due", aggiunge il Pontefice. La presenza del Pontefice, sottolinea Meloni, è "un grande regalo". "Sono molto, molto contenta", rimarca, "sarà una lunga giornata, lei lo sa, però bella".