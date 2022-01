08 gennaio 2022 14:41

Pakistan, almeno 22 persone morte assiderate nelle auto bloccate dalla neve

Sale ad almeno 22 il numero delle persone morte per congelamento all'interno delle loro auto in Pakistan, dove, nella notte, nel resort montano di Murree, le temperature sono scese a -8 gradi nel corso di pesanti nevicate. Lo ha reso noto la polizia, precisando che la gran parte delle vittime è morta per ipotermia. Si tratta di 10 uomini, 10 bambini e due donne. Il ministro dell'Interno, Sheikh Rashid Ahmed, ha detto che migliaia di veicoli sono stati tirati fuori dalla neve dall'esercito, mentre più di mille sono rimasti bloccati nella zona. Situata a 45,5 chilometri a nord della capitale Islamabad, Murree è una popolare località invernale che attrae oltre un milione di turisti ogni anno. Le strade che portano alla città sono spesso bloccate dalla neve nel corso dell'inverno. Ahmed ha aggiunto che nella notte sono caduti nell'area oltre 1,2 metri di neve, quindi tutto il traffico in arrivo è stato bloccato. Paramilitari e un'unità militare speciale di montagna sono state inviate in aiuto. Le autorità hanno aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso proseguono.