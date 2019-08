Online le foto della consorte reale: sito della Corona thailandese in tilt

In quella che è un'iniziativa senza precedenti nella storia della monarchia thailandese, il palazzo reale di Bangkok ha pubblicato online diverse foto della consorte reale, la 34enne Sineenatra Wongvajirabhakdi, accompagnate da una sua biografia di 46 pagine: il sito internet della Corona, preso d'assalto dai sudditi, è subito andato in tilt. Alcune delle immagini mostrano l'ex infermiera dell'Esercito ai comandi di un aereo da caccia, impegnata a sparare con una mitragliatrice in un poligono di tiro e accanto al re in tenuta mimetica. A luglio Sineenat Wongvajirapakdi è stata nominata dal re "Chao Khun Phra", consorte reale, diventando così la prima donna a ricevere questo titolo da quasi un secolo a questa parte.