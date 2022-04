14 aprile 2022 17:46

Odessa "cancella" le città russe dalla segnaletica stradale

Mentre la città di Odessa attende la reazione russa alla distruzione dell'incrociatore Moskva al largo della città, che secondo la versione ucraina sarebbe stato colpito dai suoi missili Neptune, in centro fervono le attività degli operai comunali. Non solo per alzare barricate e proteggere luoghi e monumenti. Alcuni addetti, infatti, hanno ricevuto l'incarico di rimuovere dal segnale stradale "turistico" che punta e dà indicazioni sulle distanze verso le grandi città del mondo quelle russe. E allora via Mosca, San Pietroburgo, Volgograd, Rostov-sul-Don, Tagangor. Non sono più città "sorelle" di Odessa: anche questa è la guerra.