29 aprile 2021 11:43

Navalny, le prime immagini dopo lo sciopero della fame: "Peso 72kg come in seconda media"

Alexiei Navalny appare in pubblico per la prima volta da quando ha iniziato lo sciopero della fame: le immagini sono tratte da un collegamento video durante un'udienza del processo d'appello nel caso che lo vede accusato di aver diffamato un veterano della seconda guerra mondiale. "Peso 72 chili come in settima classe", ha detto l'oppositore russo alla moglie Yulia. La settimana scorsa ha fatto sapere di aver interrotto lo sciopero della fame durato 24 giorni che aveva annunciato per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle gambe.