Museo olandese chiuso per coronavirus: i ladri ne approfittano e rubano un Van Gogh

La pandemia di Covid-19 non ferma i ladri di opere d'arte che hanno approfittato della chiusura per l'emergenza sanitaria del museo Singer Land, in Olanda, per trafugare il "Giardino della canonica a Nuenen in primavera", un dipinto di Vincent Van Gogh. I malviventi hanno sfondato una porta a vetri del museo, ma gli agenti sono intervenuti solo dopo che è scattato l'allarme antifurto. E una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il furto. La polizia ha aperto una inchiesta.