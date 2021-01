Maltempo, Madrid colpita da una bufera di neve: 4 morti | Gli abitanti alla conquista del centro città trasformato in un manto bianco

Una violenta bufera di neve sta colpendo le Spagna. Madrid è totalmente imbiancata. Quattro persone sono morte, le strade intorno alla capitale sono nel caos, con centinaia di persone intrappolate in auto sul raccordo anulare della città e sull'autostrada che porta a sud. Per salvarle è intervenuto l'esercito. Chiuso l'aeroporto. Almeno 50 voli per Madrid, Malaga, Tenerife e Ceuta sono stati cancellati. I servizi ferroviari ad alta velocità tra la capitale e le città di Alicante e Valencia sono stati sospesi, così come i servizi di autobus. Gli abitanti si dedicano alla conquista del centro città, trasformato in un manto bianco