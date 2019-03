Londra, pro-Brexit manifestano a Westminster con Farage: "Avete coraggio"

Migliaia di sostenitori della Brexit si sono radunati a Londra nella piazza del Parlamento a Westminster per protestare contro i ritardi nell'uscita dall'Unione Europea, che in teoria avrebbe dovuto aver luogo il 29 marzo. La bocciatura della mozione sull'accordo di uscita presentata dal governo della premier Theresa May tuttavia rende probabile o un no-deal il 12 aprile o una proroga più lunga. Come spiega il sito della Bbc, le manifestazioni delle campagne "March to Leave" e "Make Brexit Happen" erano state organizzate, la prima, dall'ex leader dell'Ukip Nigel Farage, la seconda, dal fondatore dell'English Defence League Tommy Robinson e dalo stesso Ukip. "Avete avuto coraggio a venire, perché mi sembra che qui a Westminster ci troviamo in territorio nemico", ha dichiarato Farage rivolgendosi ai suoi sostenitori. "Dall'altro lato della strada vi sono centinaia di persone che negli ultimi tre anni hanno trattato il referendum, e coloro che lo hanno votato, con il più totale disprezzo". Farage ha invitato i sostenitori della Brexit a "non demoralizzarsi" e ha confermato di essere disposto a presentarsi alle europee se la Gran Bretagna - nel caso ottenesse un'altra proroga dell'articolo 50 - fosse costretta a partecipare al voto il prossimo 24 maggio