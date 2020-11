Londra, manifestazione contro il lockdown: scontri con la polizia e arresti

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Scontri nel centro di Londra tra la polizia e i manifestanti che protestano contro le misure anti-contagio imposte dal governo e ritenute "fasciste". Secondo quanto scrive il Guardian ci sono stati anche arresti. Le forze dell'ordine hanno tentato di disperdere i dimostranti sostenendo che la protesta fosse illegale in base al divieto di assembramenti. "Non c'è futuro per i nostri bambini" a causa del lockdown, affermano i dimostranti.