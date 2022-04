30 aprile 2022 11:30

In ritardo per sposarsi a Las Vegas: una coppia pronuncia il fatidico "sì" in volo

Pam e Jeremy erano attesi in una cappella nuziale di Las Vegas domenica sera. Ma il volo che avrebbe dovuto portarli lì viene cancellato. A salvare la situazione un ministro di culto incontrato per caso in aeroporto, avrebbe dovuto prendere lo stesso volo della coppia e si offre di sposarli. Insieme decidono di prenotare un nuovo biglietto per Las Vegas con la compagnia Southwest e saliti a bordo chiedono al pilota dell'aereo di poter celebrare il matrimonio in volo. Detto, fatto. Una hostess è diventata la damigella d'onore di Pam e la cabina è stata arredata con stelle filanti fatte di carta igienica. Una fotografa professionista sul volo ha tirato fuori la sua macchina fotografica per le foto ufficiali e un altro passeggero su un vecchio quaderno ha fatto annotare gli auguri agli sposi degli altri presenti. "Congratulazioni agli sposi per un memorabile matrimonio in volo che né i nostri dipendenti né i passeggeri dimenticheranno!", gli auguri della compagnia aerea che ha permesso il coronamento del loro sogno d'amore.