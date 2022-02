15 febbraio 2022 12:00

In Messico nozze di massa per 661 coppie a San Valentino

Lacrime e sorrisi sotto le mascherine. Più di 600 coppie hanno scelto il giorno di San Valentino per pronunciare il fatidico sì e convolare a nozze in una cerimonia civile organizzata a Ciudad Nezahualcóyotl, sobborgo a est di Citta' del Messico. "Pensavo che non ci fosse un'altra occasione, invece l'amore è arrivato, perché l'amore arriva", dice Rosalba Silva, casalinga, 67 anni.