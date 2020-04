Il Getty Museum di New York lancia la challenge "Ricrea l'arte in casa": ed è un successo

In tempi di isolamento il Getty Museum invita a stimolare la vena artistica attraverso la ricreazione di opere famose improvvisando con gli oggetti che ognuno ha a disposizione in casa. Le regole sono semplici, basta scegliere un'opera d'arte, andare alla ricerca di tre oggetti in giro per casa, usarli per ricreare l'opera. I migliori lavori sono stati condivisi dal museo di Los Angeles su social media. Tra i più originali c'è una rivisitazione della Madonna con Bambino del pittore anonimo italiano cosiddetto Maestro della Santa Cecilia. Al posto della Madonna una donna con una tovaglia in testa che tiene in braccio il suo cane invece del bambinello. Un'altra persona ha ricreato l'opera del Pontormo, ritratto di un Alabardiere, al posto di un giovane ragazzo che si appoggia all'asta dell'alabarda c'è una giovane donna con in mano quella che sembra una mazza da hockey. Alcune reinterpretazioni di nature morte sono state realizzate con formaggi, cibo in scatola e bottiglie di olio di oliva.