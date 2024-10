Guerra in Libano, l'impatto sulla salute mentale e fisica degli sfollati

"Mia figlia ha solo 14 anni, ma dopo tutto quello che abbiamo vissuto sta reagendo come un'adulta ai bombardamenti. È dovuta crescere in fretta", racconta Ezdihar, una madre sfollata in Libano ai team di Medici Senza Frontiere che forniscono assistenza sanitaria e supporto alla salute mentale alle persone sfollate – adulti e bambini - che vivono in rifugi in varie aree del paese. Ezdihar è tra le circa 1,2 milioni di persone sfollate in Libano, secondo le stime delle autorità libanesi.