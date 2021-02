Governo, New York Times: "Draghi gigante d'Europa guida un governo di unità nazionale"

"Un gigante d'Europa presenta formalmente il suo governo di unità nazionale in Italia". Si apre così l'articolo del New York Times dedicato alla nascita del nuovo esecutivo targato Mario Draghi. Il giornale statunitense mette in luce come l'ex presidente della Bce abbia letto in un comunicato "conciso" la lista dei ministri usando una comunicazione completamente diversa rispetto alla "loquacita'" del suo predecessore. Il suo compito sarà quello di "guidare il Paese fuori della crisi del coronavirus e di riparare il danno economico". Se ci riuscirà "potrebbe costituire un precedente in caso contrario l'Ue potrebbe essere in futuro meno intenzionata a concedere nuovamente misure del genere", il ragionamento in merito al Recovery Plan.