Gb, il ritorno di Harry e Meghan: prima volta insieme a Londra dopo l'addio

Harry e Meghan tornano in pubblico, insieme, a Londra, per la prima volta dopo il clamoroso annuncio delle settimane scorse sulla scelta di rinunciare al ruolo di membri senior della famiglia reale britannica in favore di una vita più libera e finanziariamente indipendente e di trasferirsi almeno pro tempore in Canada. Il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati come ospiti d'onore alla cerimonia per l'assegnazione degli Endeavour Fund Award, alla Mansion House di Londra. Il secondogenito di Carlo e Diana è patrono dell'iniziativa benefica. Lui vestito di blu, Meghan di celeste, i due sono apparsi sorridenti e uniti. La coppia - che ha lasciato il figlio Archie in Canada, affidato alle cure della nonna materna - era stata vista in giornata nel ristorante dell'hotel Goring per un pranzo privato tete-a-tete, ma anche a Buckigham Palace. La corte non ha confermato né smentito se vi sia stato un incontro faccia a faccia con la quasi 94enne regina Elisabetta. Rientrati di recente nel Regno dal Canada, a pochi giorni l'uno dall'altro, Harry e Meghan non hanno in programma di fermarsi a lungo. L'ex attrice afroamericana parteciperà anche a un evento pubblico a Londra per la Giornata della Donna, domenica 8 marzo. Mentre entrambi saranno col resto dei reali lunedì 9 alla tradizionale commemorazione solenne del Commonwealth Day, su espressa richiesta di Elisabetta II, in quello che viene indicato come il loro ultimo appuntamento ufficiale prima dello "strappo" formale di fine marzo.