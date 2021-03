19 marzo 2021 17:59

Francia, nuova fuga da Parigi prima del lockdown: calca alle stazioni

La storia si ripete: a un anno dal primo lockdown i parigini trolley al seguito si mettono in fuga dalla città verso le seconde case. Prima che scatti la chiusura totale, migliaia di persone hanno preso d'assalto stazioni e strade per raggiungere le regioni non rosse, dove si può liberamente circolare fino alla mezzanotte di sabato. Dopo, per un mese, dalle tre zone rosse, compresa l'Ile-de-France, non ci si potrà spostare verso il resto della Francia. Già giovedì sera, dopo l'annuncio della chiusura dell'Ile-de-France da parte del premier Jean Castex, era quasi impossibile prenotare un biglietto di treno sul sito delle ferrovie SNCF in direzione del paese basco francese (costa occidentale) o della Bretagna, a meno di viaggiare in prima classe pagando tariffe esorbitanti.