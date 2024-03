24 marzo 2024 17:12

Fotogallery - Attentato a Mosca, Putin in chiesa accende una candela per le vittime

Nel giorno del lutto nazionale, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha acceso una candela nella chiesa di Novo-Ogaryovo, fuori Mosca, in memoria delle vittime dell'attentato al Crocus City Hall. Le foto sono state diffuse dall'agenzia statale russa Sputnik. In tutta la Russia bandiere a mezz'asta, molti eventi cancellati, mentre le tv hanno aggiornato i propri palinsesti. A Mosca e in altre città, i cartelloni pubblicitari elettronici mostrano l'immagine di un'unica candela accesa e la parola "Skorbim", "piangiamo". Lunghe code davanti al memoriale improvvisato allestito fuori dalla sala da concerto presa d'assalto dai terroristi: lì i moscoviti accendono candele, depongono fiori e lasciano peluche.