14 aprile 2024 19:47

Fotogallery - Palestinesi sfollati in marcia: tentano di tornare a Gaza City e nel nord della Striscia

Migliaia di palestinesi sfollati sono in marcia per tornare alle loro case a Gaza City e nel nord della Striscia, sfidando le autorità israeliane. Lo scrive l'egiziano Aharm online citando l'agenzia palestinese Ma'an. Un lungo corteo di persone è in cammino e tutti potano con sè le loro poche cose sottratte alla distruzione. La maggior parte di loro ha percorso la strada costiera di Rashid per tornare a Gaza mentre Hamas e Israele si scambiano le accuse per lo stallo dei colloqui sulla tregua e la tensione aumenta con l'entrata in scena dell'Iran. Il lungo corteo ha superato senza ostacoli i checkpoint israeliani nel centro di Gaza, secondo l'agenza Ma'an.