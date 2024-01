21 gennaio 2024 06:10

Fotogallery - Israele, in migliaia in piazza a Tel Aviv contro il governo: "Netanyahu dimettiti"

Migliaia di persone si sono radunate, sabato sera, in piazza Habima a Tel Aviv per chiedere le dimissioni del governo presieduto da Benjamin Netanyahu. Lo riporta il Times of Israel. Fra gli oratori anche familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Una manifestazione con centinaia di persone si è svolta anche a Gerusalemme dove alcune donne hanno esposto cartelloni dove si afferma che "non sacrificheremo i nostri figli nella guerra per salvare la destra".