03 febbraio 2024 06:51

Fotogallery - Biden accoglie il ritorno in patria dei soldati uccisi

Joe Biden ha accolto alla Dover Air Force Base, in Delaware, le salme dei tre militari Usa rimasti uccisi in Giordania. Il presidente e la first lady Jill hanno privatamente incontrato le famiglie dei soldati - il sergente William Jerome Rivers, 46 anni; il sergente Kennedy Ladon Sanders, 24 anni, e il sergente Breonna Alexsondria Moffett, 23 - e poi presenziato al 'dignified transfer', gli onori militari riservati alla salme dei caduti che fanno ritorno in patria. Alla cerimonia presenti anche il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il capo degli Stati Maggiori Riuniti, CQ. Brown.