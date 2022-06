05 giugno 2022 08:36

Esplosione in un deposito di container in Bangladesh: 34 morti e 300 feriti

Almeno 34 persone sono rimaste uccise e 300 ferite in un'esplosione seguita a un incendio in un deposito di container privato vicino al più grande porto del Bangladesh, Chittagong. Due vigili del fuoco sono morti e altri 11 risultano dispersi; altre due vittime sarebbero agenti di polizia. Secondo il portavoce dell'Associazione Container del Bangladesh, Ruhul Amin Sikder, "non è escluso un atto di sabotaggio. L'entità dell'esplosione non è inferiore a quella che abbiamo visto a Beirut in Libano alcuni anni fa".